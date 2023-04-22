Çin'in İlk Çeyrekteki Çelik Üretimi Arttı

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'de çelik sektöründeki üretim, yılın ilk çeyreğinde artış kaydetti.

Çin Demir ve Çelik Birliği'nin (CISA) yayımladığı verilere göre ham çelik üretimi Ocak-Mart döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 262 milyon tona ulaştı.

Veriler, pik demirinin üretiminin önceki yıla göre yüzde 7,6 artarak 220 milyon tona ulaştığını gösterdi.

CISA verileri ayrıca, hadde çeliğin üretiminin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 333 milyon tona ulaştığına işaret etti.

CISA'ya göre, ham çelik üretimi sadece Mart ayında ise yüzde 6,9 artarak 95,73 milyon tona ulaştı ve günlük üretimi 3,08 milyon tonun üzerinde gerçekleşti.

CISA, pik demiri üretiminin Mart ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artışla 78,07 milyon tona ulaştığını, hadde çelik üretiminin ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artış kaydettiğini belirtti.