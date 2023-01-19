Çin'in İlk Buz Kırma Navigasyon Gemisi Hizmete Girdi

TİANJİN, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in ilk buz kırma navigasyon gemisi Haixun 156, kısa süre önce Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de hizmete girdi.

Haixun 156, diğer adıyla Deniz Devriyesi 156, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Deniz Güvenliği İdaresi, Kuzey Navigasyon Hizmet Merkezi tarafından işletiliyor.

Merkez Müdürü Chai Jinzhu, geminin daha çok ülkenin kuzeyindeki donmuş liman ve su yollarındaki navigasyon yardım tesislerinin bakımında kullanılacağını, ayrıca acil arama kurtarma ve temizlik görevleri için de yararlı olacağını söyledi.

Haixun 156, 74,9 metre uzunluğa ve 14,3 metre genişliğinde olup, 2.400 ton deplasmana sahip. Elektrikli geminin, 5 deniz mili hızla 0,5 metre kalınlığındaki buzları kırma kapasitesi bulunuyor.

Akıllı teknolojilerle donatılmış olan gemi, zorlu deniz şartları altında liman ve su yollarının güvenli işletilmesini sağlamak üzere tasarlandı.