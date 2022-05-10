Çin'in İlaç Endüstrisinde 2021'de Gelir ve Kar Artışı Kaydedildi

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Salı günü yayınlanan resmi verilere göre, Çin'in ilaç firmalarının 2021'de birleşik ticari gelirleri bir önceki yıla oranla yüzde 18,7 artarak beş yılın en yüksek büyüme oranına ulaştı. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkilisi Zhou Jian, düzenlediği basın toplantısında, bu sektördeki şirketlerin geçen yıl toplam 3,37 trilyon yuan (yaklaşık 502 milyar ABD doları) gelir elde ettiğini söyledi.

Zhou, şirketlerin toplam karlarının 2021'de bir yıl öncesine göre yüzde 67,3 artarak 708,75 milyar yuan olduğunu söyledi. Sektörün katma değerli üretimi bir önceki yıla göre yüzde 23,1 artarak toplam büyüme oranının 13,5 puan üstüne çıktı ve sektörün Çin'in toplam sanayi üretimindeki payını yüzde 4,1'e çıkardı. Araştırma ve geliştirmenin geçen yıl da sağlam sonuçlar verdiğini kaydeden Zhou, pazara girmesi onaylanan yeni ilaç ve tıbbi ekipman sayısının son beş yılın en yüksek seviyesine çıktığını da sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel