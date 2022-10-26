Çin'in İkonik Çam Ağacı Kapsamlı Bir Fiziki Muayeneden Geçiriliyor

ANONS (İngilizce): HE XİYUE, Xinhua muhabiri:

"Şu anda Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Huangshan Dağı'ndayız. Dağın rakımı 1.600 metrenin üzerinde. Arkamda gördüğünüz bu ağaç muhtemelen Çin'deki en ünlü ağaçlardan biri. Şekline bakın. Misafirleri karşılamak için elini uzatan bir insana benziyor. 1000 yıldan daha eski olduğuna inanılan Misafir Karşılama Çamı'nın adı da buradan geliyor.

Bu eski ağaç nesiller boyunca nasıl sağlıklı kalabiliyor? Gördüğünüz gibi ağacın etrafına iskele kurulu. Şimdi, bu eski ağaç için kapsamlı bir fiziksel muayene yapılıyor. Peki, yaşlı bir ağacın fiziksel muayenesi nasıl yapılabilir, uzmanlar burada neyi kontrol edecek ve hangi araç gereçleri kullanacak? Bugün, bu eski ağaca yakından bakmak ve uzmanların burada nasıl çalıştığını görmek için nadir bir şansımız var. Hadi gidip bakalım."

SES 1 (Çince): WU YİJUN, Huangshan Dağı Doğal Alanı Yönetim Komitesinde Mühendis:

"1998'den beri, ağacın büyümesini izlemek için her altı yılda kapsamlı bir fiziki muayene yapılıyor ve bu yıl bu muayenelerin beşincisi gerçekleşiyor."

SES 2 (Çince): SHU QİNGLONG, Anhui Ziraat Üniversitesi'nde Profesör:

"Bugünkü gözlemden sonra, şu anda Misafir Karşılama Çamı'nın büyümesinin normal olduğunu ve büyüme hacmi ile çam iğnelerinin renginin nispeten iyi olduğunu gördük.

Sırada, şu açılardan yapacağımız değerlendirmeler var: İlk olarak, büyüme hacmi ve gücü de dahil olmak üzere büyüme durumunu gözlemlemeye devam edeceğiz. İkincisi, özellikle çam ağacı solucanlarının önlenmesi için haşere ve hastalık takibi yapacağız. Üçüncü olarak da, herhangi bir hasar olup olmadığını görmek için tüm gövdeyi kontrol edeceğiz."

Misafir Karşılama Çamı'nın fiziki muayenesi Ekim ayı sonuna kadar sürecek ve uzman bir ekip sonuçlara göre çam için kapsamlı bir koruma planı oluşturacak.

Xinhua Haber Ajansı Çin'in Huangshan Dağı'ndan bildiriyor. (XHTV)