Çin'in İklim Değişikliği Özel Elçisi, Gelişmiş Ülkeleri İklim Finansmanı Konusunda 'Pastayı Büyütmeye' Çağırdı

ŞARM EL ŞEYH, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi ve Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Xie Zhenhua Pazartesi günü, gelişmiş ülkeleri, sürmekte olan BM iklim konferansında iklim finansmanı konusundaki sözlerini yerine getirmeye ve "pastayı büyütmeye" çağırdı.

ŞARM EL ŞEYH, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi ve Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Xie Zhenhua Pazartesi günü, gelişmiş ülkeleri, sürmekte olan BM iklim konferansında iklim finansmanı konusundaki sözlerini yerine getirmeye ve "pastayı büyütmeye" çağırdı.

Xie bu açıklamasını, Mısır'ın kıyı kenti Şarm El-Şeyh'deki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın (COP27) 27. oturumunda Çin Pavyonu'nda düzenlenen iklim değişikliği konusunda Güney-Güney işbirliğine ilişkin üst düzey bir forumda yaptı.

Xie konuşmasında, gelişmekte olan ülkelerin küresel ısınma karşısında yetersiz uyum yeteneği ve dış destekle beraber iklim değişikliğinin başlıca kurbanları olduğunu kaydetti.

Xie, "Sonuç olarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerin teknik ve mali desteğe ihtiyacı var" dedi.

Bir yandan Çin'in gelişmiş ülkeleri taahhütlerini yerine getirmeye ve iklim finansmanı konusundaki "pastayı büyütmeye" çağırdığını kaydeden Elçi, diğer yandan Çin'in, Güney-Güney işbirliği yoluyla gelişmekte olan ülkelerin iklim uyum yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olduğunun altını çizdi.

Çin'in COP27 delegasyonu başkanı Zhao Yingmin de forumda yaptığı açıklamada, Çin'in diğer gelişmekte olan ülkelerle iklim değişikliği konusunda Güney-Güney işbirliğinin meyvesinin "görünür, somut ve etkili" olduğunu belirtti ve bunun gelişmekte olan ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandığını ve büyük övgüler aldığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı olan Zhao, gelişmekte olan bir ulus ve sorumlu büyük bir ülke olarak Çin'in iklim değişikliği alanında Güney-Güney işbirliğinin her zaman aktif bir savunucusu ve pragmatik uygulayıcısı olduğunu vurguladı.

Zhao, "Çin şimdiye kadar 38 gelişmekte olan ülke ile 45 iklim değişikliği işbirliği belgesi imzaladı, üç düşük karbon gösterim alanı inşa etti, 42 iklim değişikliğini azaltma ve uyum projesi yürüttü, Çin'de 45 çevrimdışı ve yedi çevrimiçi eğitim kursu düzenledi ve 120'den fazla gelişmekte olan ülke için iklim değişikliği alanında yaklaşık 2.000 yetkili ve teknisyene eğitim verdi" dedi.

Forum sırasında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Yönetici Sekreteri Simon Stiell, Paris Anlaşması tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için Güney-Güney işbirliğinin şart olduğunu bildirdi.

Stiell, "Güney-Güney işbirliği yoluyla, 'daha kapsayıcı, dirençli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edebiliriz'" dedi.

Stiell, Çin hükümetinin Güney-Güney işbirliğini güçlendirme çabalarından, özellikle de sert iklim felaketlerinin ardından birçok ülkede toparlanma ve yeniden inşayı desteklemek için Çin tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile ortaklaşa kurulan Güney-Güney İşbirliği Yardım Fonu'ndan övgüyle söz etti.