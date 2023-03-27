Çin'in İkinci El Otomobil Satışları Şubat'ta Güçlü Artış Sergiledi

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'de açıklanan sektör verilerine göre ülkenin ikinci el otomobil satışları, Bahar Festivali'nin ardından artan talep ve güçlü piyasa toparlanması sayesinde Şubat ayında sağlam bir sıçrama gerçekleştirdi.

Çin'in başkenti Beijing'de trafiğin en yoğun olduğu sabah saatlerinde Doğu Lianshi Yolu'ndaki araçlar görülüyor, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'de açıklanan sektör verilerine göre ülkenin ikinci el otomobil satışları, Bahar Festivali'nin ardından artan talep ve güçlü piyasa toparlanması sayesinde Şubat ayında sağlam bir sıçrama gerçekleştirdi.

Çin Otomobil Bayileri Birliği'nin verilerine göre geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,84 artışla ülkede yaklaşık 1,46 milyon kullanılmış araç el değiştirdi.

Bu yılın ilk iki ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,68 artışla 2,7 milyondan fazla ikinci el araç satıldı.

İkinci el otomobil pazarının, Şubat ayında güçlü bir ivme kazandığını ve bastırılan talebin büyük pazar fırsatları getirmeye devam edeceğini kaydeden kurum, Çin'in sektörde büyük ölçekli ve standartlaştırılmış ticari operasyonları teşvik etmeye dönük yeni politikasının, piyasanın sağlıklı gelişimini destekleyeceğini söyledi.

Piyasanın geleceğine ilişkin iyimserliğini dile getiren kurum, ikinci el otomobil şirketlerinin yeniden güven kazanmasıyla piyasanın kademeli bir toparlanma görmeyi beklediğini vurguladı.