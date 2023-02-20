Çin'in İkinci El Otomobil Pazarı 2023'te İstikrarlı Toparlanma Bekliyor

BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin'in ikinci el otomobil pazarının bu yıl istikrarlı bir toparlanma göstermesi ve satış hacminin 20 milyon adede ulaşması bekleniyor.

Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang bölgesindeki Jianguo yolu üzerinde seyir halindeki araçlar, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin'in ikinci el otomobil pazarının bu yıl istikrarlı bir toparlanma göstermesi ve satış hacminin 20 milyon adede ulaşması bekleniyor.

Çin Otomobil Satıcıları Derneği'nin verileri, Ocak ayında Çin'de yaklaşık 1,25 milyon ikinci el otomobil ticareti yapıldığını ve toplam işlem değerinin 78,03 milyar yuana (yaklaşık 11,36 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi.

Ticaret hacminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,93 düştüğünü kaydeden dernek, bu düşüşün Bahar Festivali sırasında çoğu bayinin aileleriyle biraraya gelmek için memleketlerine dönmek üzere dükkanlarını erken kapatmasından ve ticaret döneminin kısalmasından kaynaklandığını belirtti.

Öte yandan bir hafta süren Bahar Festivali tatili öncesinde talepteki artışa vurgu yapan dernek, mağazaları ziyaret eden müşteri sayısının arttığını ve stokların daha hızlı temizlenmesinin piyasada sağlam bir toparlanmaya işaret ettiğini söyledi.

Dernek ayrıca Şubat ayında yıllık bazda satış büyümesi tahmininde bulunarak 2023 yılında sektörde bir toparlanma öngörüyor. Anket verilerine göre ikinci el otomobil satıcılarının yaklaşık yarısı bu yılki ticaret hacminde yüzde 20'den fazla büyüme bekliyor.