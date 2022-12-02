Çin'in İki Yeni Meteoroloji Uydusu Faaliyete Geçti

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi Perşembe günü, iki meteoroloji uydusunun, yer uygulama sistemleriyle birlikte resmen çalışmaya başladığını söyledi.

Fengyun-3E (FY-3E) ve Fengyun-4B (FY-4B) isimli iki uydunun deneme çalışması Haziran ayında başlamıştı. Yeni uydular küresel kullanıcılara gözlem verileri ve uygulama hizmetleri sağlayacak.

5 Temmuz 2021'de fırlatılan FY-3E, sivil kullanım için sabahın erken saatlerinde yörüngeye giren dünyanın ilk meteorolojik uydusu olmuştu.

Deneme çalışması, uydunun hava tahminlerindeki sapmada düzelme sağladığını, gözlem ve tahmin arasındaki etkileşimi güçlendirdiğini ve güzergah tahmininin doğruluğunu artırdığını gösterdi. Sunduğu veri asimilasyonu, sayısal tahmin sisteminin yağış tahmin kapasitesinde artış sağladı.

FY-3E uydusu FY-3C ve FY-3D ile bir ağ oluşturarak her altı saatte bir gözlem verilerinin küresel ölçekte kapsanmasını sağlayacak ve böylelikle hava tahminlerinin doğru ve zamanında olmasına katkıda bulunacak.

3 Haziran 2021'de fırlatılan FY-4B de Çin'in yer sabit yörüngesindeki ilk yeni nesil meteoroloji uydusuydu. Deneme çalışmasında yağış, şiddetli konveksiyon ve tayfunların gözlenmesinde son derece iyi bir performans gösterdi.

Bu uydu, Çin ile Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler için meteorolojik izleme ve tahmin, felaket önleme ve azaltma ihtiyaçlarının karşılanması için FY-4A ile bir ağ oluşturacak.

Çin şimdiye dek, yedisi halen yörüngede bulunan toplam 19 Fengyun meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi. Bu uydular 124 ülke ve bölgeye veri ürün ve hizmetleri sağlıyor.