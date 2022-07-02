Çin'in İki Politika Bankası, Önde Gelen Projelerin Finansmanı İçin 300 Milyar Yuanlık Fon Sağlayacak - Haberler

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Çin'in İki Politika Bankası, Önde Gelen Projelerin Finansmanı İçin 300 Milyar Yuanlık Fon Sağlayacak

Xinhua - Güncel
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Çin'in İki Politika Bankası, Önde Gelen Projelerin Finansmanı İçin 300 Milyar Yuanlık Fon Sağlayacak

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Merkez bankası olan Çin Halk Bankası'ndan (PBOC) bir yetkili; PBOC'nin, ülkenin önde gelen projelerinin finansmanı için finansal tahvil ihracı yoluyla 300 milyar yuana (44,87 milyar ABD doları) varan kaynak oluşturmak üzere iki politika bankasını...

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Merkez bankası olan Çin Halk Bankası'ndan (PBOC) bir yetkili; PBOC'nin, ülkenin önde gelen projelerinin finansmanı için finansal tahvil ihracı yoluyla 300 milyar yuana (44,87 milyar ABD doları) varan kaynak oluşturmak üzere iki politika bankasını destekleyeceğini söyledi. Banka yetkilisi, altyapı yatırımlarının, makro ekonominin istikrara kavuşturulması açısından önemli bir önlem olmayı sürdürdüğünü söyledi. Yetkilinin verdiği bilgilere göre, Çin Kalkınma Bankası ve Çin Tarımsal Kalkınma Bankası tarafından sağlanacak fonlar, toplam yatırımın yarısını aşmayacak şekilde yeni altyapı gibi önde gelen projeler için sermaye kaynaklarının yenilenmesini ve özel amaçlı tahvillerle fonlanan projeler için finansman köprüsü oluşturmayı amaçlıyor. Merkezi hükümet, öz sermaye yatırımının fiili miktarına uygun olarak iki yıllık bir süre boyunca faiz indirimi imkanı sunacak. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yerel hükümetler ve ilgili merkezi hükümet dairelerinin yanı sıra merkezi işletmelerle birlikte çalışarak projelerin yeterli bir listesini oluşturacak ve iki politika bankası da hangi projelere yatırımda bulunacağına kendi karar verecek.

Xinhua / Güncel

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