Çin'in İki Görevdeki Altı Astronotu Uzayda Tarihi Bir Buluşma Gerçekleştirdi

ANONS (İngilizce): YE ZİYAN, Xinhua muhabiri:

"Ben Ye Ziyan, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bildiriyorum. Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracı buradan fırlatıldı. Uzay aracı, Shenzhou-15 uzay uçuşu görevini gerçekleştirmek için üç astronotu; Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu'yu uzaya götürdü. Mürettebat yaklaşık altı ay yörüngede kalacak."

Çin'in Shenzhou-15 uzay aracındaki üç astronot, ülkenin uzay istasyonuna giriş yaptı ve Çarşamba günü Shenzhou-14 ekibiyle buluştu. Bu tarihi buluşma, yörüngedeki uzay laboratuvarında görevli personel sayısını ilk kez altıya çıkardı.

Shenzhou-14 mürettebatının komutanı Chen Dong, kapağı Beijing saati ile 7.33'te açtı. Uzay istasyonunun üç sakini, yeni gelenleri sıcak bir şekilde kucaklayarak karşıladı ve ardından başparmakları havada, hep birlikte "Çin'in uzay istasyonu her zaman sabırsızlıkla beklemeye değer" diye bağırdı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, bu uzay buluşmasıyla Çin'in uzay istasyonundaki ilk yörünge içi ekip rotasyonu başlamış oldu.

CMSA'nın açıklamasına göre, altı astronotun planlanan görevleri ve devir teslim işini tamamlamak için yaklaşık beş gün boyunca birlikte yaşaması ve çalışması öngörülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bildiriyor. (XHTV)