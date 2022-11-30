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Çin'in İki Ayrı Görevdeki Altı Astronotu Uzayda Tarihi Buluşma Gerçekleştirdi

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Çin'in İki Ayrı Görevdeki Altı Astronotu Uzayda Tarihi Buluşma Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-15 uzay aracındaki üç astronot Çarşamba günü ülkenin uzay istasyonuna giriş yaparak diğer üç astronotla buluştu.

Çin'in İki Ayrı Görevdeki Altı Astronotu Uzayda Tarihi Buluşma GerçekleştirdiÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde kaydedilen görüntüde, uzayda tarihi bir buluşma gerçekleştirmelerinin ardından el sallayan Shenzhou-15 ve Shenzhou-14 mürettebatı görülüyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-15 uzay aracındaki üç astronot Çarşamba günü ülkenin uzay istasyonuna giriş yaparak diğer üç astronotla buluştu. Bu tarihi buluşmayla yörüngedeki uzay laboratuvarında çalışan astronot sayısı ilk kez altıya çıktı.

Shenzhou-14 mürettebatının komutanı Chen Dong, Beijing saatiyle 07.33'te giriş kapağını açtı. Uzay istasyonunda bulunan üç astronot, yeni gelenlere sarılarak sıcak bir karşılama gerçekleştirdi. Daha sonra grup, elleriyle "her şey yolunda" işareti yapıp hep birlikte "Çin'in uzay istasyonunu sabırsızlıkla beklemeye değer" diyerek fotoğraf çektirdi.

Çin'in İki Ayrı Görevdeki Altı Astronotu Uzayda Tarihi Buluşma GerçekleştirdiÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde kaydedilen görüntüde, uzayda tarihi bir buluşma gerçekleştirmelerinin ardından elleriyle "her şey yolunda" işareti yaparak hep birlikte fotoğraf çektiren Shenzhou-15 ve Shenzhou-14 mürettebatı görülüyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

Çin'in İki Ayrı Görevdeki Altı Astronotu Uzayda Tarihi Buluşma GerçekleştirdiÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde kaydedilen görüntüde, uzay istasyonunun Tianhe modülünün hava kilidi kabininde Shenzhou-15 mürettebatını karşılayan Shenzhou-14 mürettebatının komutanı Chen Dong görülüyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

Çin'in İki Ayrı Görevdeki Altı Astronotu Uzayda Tarihi Buluşma GerçekleştirdiÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde kaydedilen görüntüde, Wentian laboratuvarında Shenzhou-15 mürettebatını karşılayan Shenzhou-14 astronotları Liu Yang ve Cai Xuzhe görülüyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

Çin'in İki Ayrı Görevdeki Altı Astronotu Uzayda Tarihi Buluşma GerçekleştirdiÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde kaydedilen görüntüde, Wentian laboratuvarında Shenzhou-15 mürettebatını karşılayan Shenzhou-14 astronotları Liu Yang ve Cai Xuzhe görülüyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

Çin'in İki Ayrı Görevdeki Altı Astronotu Uzayda Tarihi Buluşma GerçekleştirdiÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde kaydedilen görüntüde, Wentian laboratuvarında Shenzhou-15 mürettebatını karşılayan Shenzhou-14 astronotları Liu Yang ve Cai Xuzhe görülüyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

Çin'in İki Ayrı Görevdeki Altı Astronotu Uzayda Tarihi Buluşma GerçekleştirdiÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde kaydedilen görüntüde, uzayda tarihi bir buluşma gerçekleştirmelerinin ardından sohbet eden Shenzhou-15 ve Shenzhou-14 mürettebatı görülüyor, 30 Kasım 2022. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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