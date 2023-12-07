Çin'in İhracatı ve İthalatı Arttı

Çin'in toplam mal ithalatı ve ihracatı Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı. Ülkenin dış ticareti geçen ay 3,7 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti. İhracat yüzde 1,7 artarken, ithalat yüzde 0,6 arttı. Çin'in dış ticareti Ocak-Kasım döneminde değişmeyerek 37,96 trilyon yuan seviyesinde kaldı.

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin'in toplam mal ithalatı ve ihracatı Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin Perşembe günü açıkladığı verilere göre, ülkenin dış ticareti geçen ay 3,7 trilyon yuan (yaklaşık 519,84 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Verilere göre, ihracat önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artarak 2,1 trilyon yuana, ithalat ise yüzde 0,6 artarak 1,6 trilyon yuana yükseldi.

Verilere göre, Ocak-Kasım döneminde ülkenin dış ticareti bir önceki yıla kıyasla değişmeyerek 37,96 trilyon yuan seviyesinde kaldı.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), yılın ilk 11 ayında Çin'in en büyük ticaret ortağı olmaya devam etti. Çin'in ASEAN ülkeleriyle ticareti, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artışla 5,8 trilyon yuana ulaşarak ülkenin toplam ticaret değerinin yüzde 15,3'ünü oluşturdu.

Çin'in Ocak-Kasım döneminde Avrupa Birliği ülkeleri ile olan ticareti bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azalırken, ABD ile ticareti aynı döneme göre yüzde 6,9 geriledi. Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleriyle ticareti ise önceki yıla göre yüzde 2,6 arttı.

Verilerin dağılımına bakıldığında, Çin'in toplam ihracatının yüzde 58,6'sını oluşturan makine ve elektronik ürün ihracatının bu dönemde yüzde 2,8, otomobil ihracatının ise bir önceki yıla göre yüzde 79,6 arttığı görüldü.