Çin'in İhracat ve İthalatı Yeni Rekorlara İmza Attı

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin'de yayımlanan resmi verilere göre, ülkenin toplam mal ithalat ve ihracatı 2024 yılının ilk çeyreğinde yuan bazında geçen yılın ilk dönemine kıyasla yüzde 5 artarak hem ölçek hem de büyüme oranı açısından yeni rekorlara imza attı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'ne (GAC) göre Ocak-Mart döneminde ülkenin dış ticareti 10,17 trilyon yuan (yaklaşık 1,43 trilyon ABD doları) olarak gerçekleşti.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 5,74 trilyon yuana ulaşırken, ithalat yüzde 5 artarak 4,43 trilyon yuan oldu.

GAC başkan yardımcısı Wang Lingjun düzenlediği basın toplantısında, tarihte ilk kez ülkenin dış ticaret ölçeğinin ilk çeyrekte 10 trilyon yuanı aştığını ve büyüme oranının altı çeyreğin en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.