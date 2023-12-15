Çin'in iç oyun pazarı 2023 yılında büyük bir artış gösterdi

Çin'in iç oyun pazarının 2023 yılında fiili satış geliri, bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla yaklaşık 303 milyar yuana (yaklaşık 42,7 milyar ABD doları) ulaştı. Çin'deki oyuncu sayısı yeni bir rekor kırarak toplam 668 milyona ulaştı.

GUANGZHOU, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in iç oyun pazarının 2023 yılında fiili satış geliri, bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla yaklaşık 303 milyar yuana (yaklaşık 42,7 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin'in oyun sektörüne ilişkin Cuma günü yayımlanan yıllık rapor, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 2023 Çin Oyun Sektörü Yıllık Konferansı'nda açıklandı.

Rapora göre, Çin'deki oyuncu sayısı yeni bir rekor kırarak toplam 668 milyona ulaştı.

Raporda, ülkenin kendi geliştirdiği oyun ürünlerinin 2023 yılında yurt dışında yaklaşık 16,4 milyar ABD doları gelir elde ettiği ve dört yıl üst üste 100 milyar yuanın üzerinde bir gelir ölçeğine ulaştığı belirtildi.

ABD yüzde 32,5 ve Japonya yüzde 18,9'lu pazar payı ile Çin'in mobil oyunları için en büyük iki yurt dışı pazarı olmaya devam ederken, bu ülkeleri Güney Kore takip ediyor.