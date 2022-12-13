Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi Rekor Tahıl Üretimi Bildirdi

Çin'de resmi veriler, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin bu yıl, bir önceki yıla kıyasla 600 milyon kilogram artışla 39 milyar kilogramın üzerine çıkarak rekor seviyede yıllık tahıl üretimi bildirdiğini gösterdi.

Çin'de resmi veriler, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin bu yıl, bir önceki yıla kıyasla 600 milyon kilogram artışla 39 milyar kilogramın üzerine çıkarak rekor seviyede yıllık tahıl üretimi bildirdiğini gösterdi.

Bölgesel tarım ve hayvancılık departmanına göre, İç Moğolistan peş peşe beşinci yılda da yıllık 37,5 milyar kilogramın üzerinde tahıl üretti.

Çin'in başlıca tahıl üreten bölgelerinden biri olan İç Moğolistan'ın mısır, soya fasulyesi ve patates gibi başlıca gıda ürünleri üretimi Çin'de ilk sıralarda yer alıyor.

Bölgede tahıl ekimi yapılan araziler 2022 yılında da istikrarlı artışını sürdürdü ve 104 milyon mu'nun (yaklaşık 6,9 milyon hektar) üzerine çıktı. Bölgede birim alan başına ortalama mahsul verimi de arttı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'an bildiriyor.(XHTV)