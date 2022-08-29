Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Dış Ticareti Ocak-Temmuz'da Yüzde 19,8 Arttı

HOHHOT, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi ticaret departmanı Pazartesi günü, İç Moğolistan'ın toplam dış ticaretinin 2022'nin ilk yedi ayında yıllık yüzde 19,8 artışla yaklaşık 81,3 milyar yuana (yaklaşık 11,8 milyar ABD doları) ulaştığını söyledi. Çin'in kuzeyinde bulunan bölgenin ithalatı Ocak-Temmuz döneminde yıllık yüzde 10,9 artışla 46,6 milyar yuana, ihracatı ise yıllık yüzde 34,4 artışla 34,6 milyar yuana yükseldi. Söz konusu dönemde bölgeden yapılan mekanik ve elektrik ürünleri ihracatı ile yüksek teknoloji ürünleri ihracatında sırasıyla yüzde 78,4 ve yüzde 80,1 gibi hızlı artışlar kaydedildi. Özel işletmelerin ithalat ve ihracat hacmi yıllık yüzde 26,7 artışla 54,8 milyar yuana ulaşarak bölgenin toplam dış ticaretinin yüzde 67,4'ünü oluşturdu. Yabancı yatırımlı işletmelerin dış ticareti ise yıllık yüzde 46,1 artışla yaklaşık 6,5 milyar yuana çıktı. Yılın ilk yedi ayında İç Moğolistan'ın ana ticaret ortaklarıyla ithalat ve ihracatı artmaya devam etti. İç Moğolistan ile Moğolistan arasındaki ticaret yıllık yüzde 24,1 artarak yaklaşık 21,5 milyar yuan oldu. İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Rusya, Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) üyesi diğer ülkelerle olan ticareti de sırasıyla yıllık yüzde 5,5, yüzde 23,3 ve yüzde 11,2 arttı.