Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden Sonbahar Manzarası Güncel Haberler ZHALANTUN, 28 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Zhalantun şehrine bağlı Chaihe kasabasından sonbahar manzarası görülüyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Zecong/Xinhua) ZHALANTUN, 28 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Zhalantun şehrine bağlı Chaihe kasabasından sonbahar manzarası görülüyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Zecong/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Eylül Güncel Haberler

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