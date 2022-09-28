Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden Sonbahar Manzarası
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ZHALANTUN, 28 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Zhalantun şehrine bağlı Chaihe kasabasından sonbahar manzarası görülüyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Zecong/Xinhua)
ZHALANTUN, 28 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Zhalantun şehrine bağlı Chaihe kasabasından sonbahar manzarası görülüyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Zecong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel