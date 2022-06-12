Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Mergel Gol Nehri'ni Geçen Atlar - Haberler

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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Mergel Gol Nehri'ni Geçen Atlar

Xinhua - Güncel
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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Mergel Gol Nehri'ni Geçen Atlar

HULUN BUİR, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Hulun Buir kentindeki Mergel Gol Nehri'ni geçen atları gösteren hava fotoğrafı, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Zhipe ng/Xinhua)

HULUN BUİR, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Hulun Buir kentindeki Mergel Gol Nehri'ni geçen atları gösteren hava fotoğrafı, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Zhipe ng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

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