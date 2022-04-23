Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Yer Alan Dalad Fotovoltaik Enerji Üssü Yaklaşık 200.000 Panel İçeriyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Yer Alan Dalad Fotovoltaik Enerji Üssü Yaklaşık 200.000 Panel İçeriyor

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Yer Alan Dalad Fotovoltaik Enerji Üssü Yaklaşık 200.000 Panel İçeriyor

DALAD SANCAĞI, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Dalad Sancağı'nda yer alan ve yaklaşık 200.

DALAD SANCAĞI, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Dalad Sancağı'nda yer alan ve yaklaşık 200.000 fotovoltaik panelden oluşan Dalad Fotovoltaik Enerji Üssü bir yandan Kubuqi Çölü'nün ekolojik yönetimine katkıda bulunurken diğer yandan çölün zengin güneş enerjisi kaynağını değerlendiriyor.

21 Nisan 2022 tarihinde çekilen bu panoramik hava fotoğrafında, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Dalad Sancağı'nda yer alan Dalad Fotovoltaik Enerji Üssü görülüyor. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Dalad Sancağı'nda yer alan Dalad Fotovoltaik Enerji Üssü'nde ekip üyeleri üste bulunan ekipmanların kontrolünü yapıyor, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Dalad Sancağı'nda yer alan Dalad Fotovoltaik Enerji Üssü görülüyor, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Enerji, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title