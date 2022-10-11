Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Ani Sıcaklık Düşüşü Nedeniyle Isıtma Sistemine Erken Geçildi Güncel Haberler HOHHOT, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'taki bir ısıtma sistemi şirketinde işçiler doğalgaz boru hatlarını kontrol ediyor, 10 Ekim 2022. Isıtma tedariki, Hohhot'ta hava sıcaklığının ani düşüş göstermesi yüzünden bu yıl erken başladı. HOHHOT, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'taki bir ısıtma sistemi şirketinde işçiler doğalgaz boru hatlarını kontrol ediyor, 10 Ekim 2022. Isıtma tedariki, Hohhot'ta hava sıcaklığının ani düşüş göstermesi yüzünden bu yıl erken başladı. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

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