Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi Ağaçlandırma Projesine 14 Milyon Dolarlık Fon Oluşturacak

HOHHOT, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, önümüzdeki 3 yıl içinde Hunshandake Kumluk Alanı'nın yerel biyolojik çeşitliliğini daha da geliştirmek için 100 milyon yuan (yaklaşık 14,48 milyon ABD doları) sosyal fon yatırımı yapmayı planlıyor.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Hunshandake Kumluk Alanı'nda ağaç diken gönüllüler, 22 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Yunping/Xinhua)

HOHHOT, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, önümüzdeki 3 yıl içinde Hunshandake Kumluk Alanı'nın yerel biyolojik çeşitliliğini daha da geliştirmek için 100 milyon yuan (yaklaşık 14,48 milyon ABD doları) sosyal fon yatırımı yapmayı planlıyor.

Çin'in başkenti Beijing'e yalnızca 180 km uzaklıkta bulunan Hunshandake Kumluk Alanı, Çin'in dört büyük kumluk bölgesi arasında bulunuyor. Doğal sebepler ve insan faaliyetleri nedeniyle kırılgan bir ekolojik ortama sahip olan kumluk bölgenin, çayır olan bitki örtüsü gittikçe azaldı. Bu durum ise bölgede sık sık toz ve kum fırtınaları oluşmasına neden oldu. Çin, 2018 yılında kumluk bölgede bir pilot ağaçlandırma projesi başlatmıştı.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin ormancılık ve çayır idaresinin verdiği bilgiye göre, işletmeler de dahil olmak üzere toplumun tüm kesimleri, kumluk bölgede büyük ölçekli orman çiftliklerinin pilot inşasını desteklemek üzere önümüzdeki 3 yıl içinde 100 milyon yuan bağışta bulunacak.

Toplanan bu sosyal fonlar, yerel ormanların ve çayırların ekolojik restorasyonu ve korunmasının yanı sıra çölleşmiş arazilerin iyileştirilmesi için kullanılacak. İdare ayrıca, uygulamanın yerel orman ve çayır endüstrisinin gelişimine canlılık kazandıracağını, bölgedeki çiftçilerin ve çobanların gelirlerini artıracağını tahmin ediyor.

2020'den bu yana, yerel orman çiftliklerine 43 milyon yuanın üzerinde bağış yapılarak 3.000 hektarlık alana 4,8 milyon ağaç dikilmesi sağlandı. Fonlar ayrıca mekanize ağaç dikimi ve akıllı izleme dahil olmak üzere modern ağaçlandırma teknolojilerinin keşfedilmesine de destek sağladı.

İdare, yıllarca süren ekolojik koruma ve restorasyon çabalarının ardından, Hunshandake Kumluk Alanı'nın güney kenarı boyunca 1 ila 10 km arasında değişen genişlikte ve 420 km uzunluğunda yeşil bir kuşak oluştuğunu belirtti. Bu kuşağın, kumlu arazinin yayılmasını etkili bir şekilde engellediğini de sözlerine ekledi.