Çin'in İç Moğolistan Bölgesinin, Moğolistan ile Dış Ticareti Hızlı Arttı

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Erenhot kentinde görevliler, bir yük treninin lokomotifini kontrol ediyor, 8 Ocak 2021. (Fotoğraf: Guo Pengjie/Xinhua)

HOHHOT, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, 2022'nin ilk 10 ayında komşu Moğolistan ile dış ticaretinde güçlü bir büyüme kaydetti.

Hothot Gümrüğü'nün verdiği bilgiye göre, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin komşu Moğolistan ile olan toplam ithalat ve ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,1 artarak son beş yılın en yüksek değeri olan 35,43 milyar yuana (yaklaşık 4,95 milyar ABD doları) yükseldi.

İç Moğolistan, söz konusu dönemde Moğolistan'dan yıllık yüzde 150,1 artışla toplam 19,13 milyar yuan tutarında kömür ithal etti.

Hothot Gümrüğü bu yılın başından bu yana kendisine bağlı kara sınır kapılarında, konteynerlerin vinçle kaldırılması ve bölünmüş ulaşım uygulamaları başlatarak hem sınır ötesi kargo taşımacılığının sorunsuz yürütülmesini hem de yabancı yük şoförlerinin ülkeye girişine engel olarak salgının yayılması risklerinin önüne geçilmesini sağladı. Bu da Moğolistan'dan kömür ithalatında yaşanan hızlı artışı mümkün kıldı.