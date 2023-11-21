Çin'in İç Moğolistan Bölgesinin Dış Ticareti Ocak-Ekim Döneminde Yüzde 28,3 Arttı

HOHHOT, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin dış ticaret hacmi, 2023'ün ilk 10 ayında yıllık yüzde 28,3 artarak 152,99 milyar yuana (yaklaşık 21,43 milyar ABD doları) ulaştı.

HOHHOT, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin dış ticaret hacmi, 2023'ün ilk 10 ayında yıllık yüzde 28,3 artarak 152,99 milyar yuana (yaklaşık 21,43 milyar ABD doları) ulaştı.

Bölgenin merkezi Hohhot'ta bulunan gümrük bürosu, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 59,79 milyar yuana, ithalatınsa yüzde 32,7 artışla 93,2 milyar yuana yükseldiğini açıkladı.

Ocak-Ekim döneminde bölgedeki özel işletmelerin dış ticaret hacminde hızlı bir büyüme görüldü. Rakam yıllık bazda yüzde 39,2 artarak 114,35 milyar yuana ulaştı.

Bu dönemde bölgenin Kuşak ve Yol katılımcısı ülkelerle ticareti, yıllık yüzde 38,42 artışla yaklaşık 118,79 milyar yuana yükseldi.