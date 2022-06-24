Çin'in İç Moğolistan Bölgesinden Dağ Manzarası HİNGGAN BİRLİĞİ, 24 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Hinggan Birliği'nin Arxan ilçesindeki dağ manzarası görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Zecong/Xinhua) HİNGGAN BİRLİĞİ, 24 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Hinggan Birliği'nin Arxan ilçesindeki dağ manzarası görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Zecong/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in İç Moğolistan Bölgesinden Dağ Manzarası - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.