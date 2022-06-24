Çin'in İç Moğolistan Bölgesinden Dağ Manzarası
Xinhua - Güncel
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HİNGGAN BİRLİĞİ, 24 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Hinggan Birliği'nin Arxan ilçesindeki dağ manzarası görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Zecong/Xinhua)
HİNGGAN BİRLİĞİ, 24 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Hinggan Birliği'nin Arxan ilçesindeki dağ manzarası görülüyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Zecong/Xinhua)
Xinhua / Güncel