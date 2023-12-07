Çin'in İç Moğolistan Bölgesindeki Sarı Nehir'den Kış Manzarası
ORDOS, 7 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Dalad Sancağı'nda yer alan Sarı Nehir üzerinde yüzen buzlar görülüyor, 7 Aralık 2023. (Fotoğraf: Li Zhipeng/Xinhua)
ORDOS, 7 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Dalad Sancağı'nda yer alan Sarı Nehir üzerinde yüzen buzlar görülüyor, 7 Aralık 2023. (Fotoğraf: Li Zhipeng/Xinhua)