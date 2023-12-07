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Çin'in İç Moğolistan Bölgesindeki Sarı Nehir'den Kış Manzarası

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ORDOS, 7 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Dalad Sancağı'nda yer alan Sarı Nehir üzerinde yüzen buzlar görülüyor, 7 Aralık 2023. (Fotoğraf: Li Zhipeng/Xinhua)

ORDOS, 7 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Dalad Sancağı'nda yer alan Sarı Nehir üzerinde yüzen buzlar görülüyor, 7 Aralık 2023. (Fotoğraf: Li Zhipeng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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