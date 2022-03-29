Çin'in İç Moğolistan Bölgesindeki Göçmen Kuşlar - Haberler

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Çin'in İç Moğolistan Bölgesindeki Göçmen Kuşlar

Xinhua - Güncel
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Çin'in İç Moğolistan Bölgesindeki Göçmen Kuşlar

HOHHOT, 29 Mart (Xinhua) — Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'a bağlı Tumd Sol Sancağı'nda bulunan Hailiu rezervuarındaki göçmen kuşlar görülüyor, 28 Mart 2022. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

HOHHOT, 29 Mart (Xinhua) — Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'a bağlı Tumd Sol Sancağı'nda bulunan Hailiu rezervuarındaki göçmen kuşlar görülüyor, 28 Mart 2022. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Liu Lei, Mart, Güncel, Haberler

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