Çin'in İç Moğolistan Bölgesindeki Göçmen Kuşlar
Xinhua - Güncel
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HOHHOT, 29 Mart (Xinhua) — Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'a bağlı Tumd Sol Sancağı'nda bulunan Hailiu rezervuarındaki göçmen kuşlar görülüyor, 28 Mart 2022. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)
HOHHOT, 29 Mart (Xinhua) — Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'a bağlı Tumd Sol Sancağı'nda bulunan Hailiu rezervuarındaki göçmen kuşlar görülüyor, 28 Mart 2022. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)
Xinhua / Güncel