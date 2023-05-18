Çin'in İç Moğolistan Bölgesinde Soyu Tükendiği Sanılan Lale Türü Bulundu

HOHHOT, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki araştırmacılar, 40 yıldan uzun süredir bölgede görülmeyen bir tür yabani bitki olan Moğol lalesini (Tulipa mongolica) buldu.

HOHHOT, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki araştırmacılar, 40 yıldan uzun süredir bölgede görülmeyen bir tür yabani bitki olan Moğol lalesini (Tulipa mongolica) buldu.

Sadece İç Moğolistan'da görülen parlak sarı çiçek türünün son örneğine 1979'da rastlanmasından sonra, neslinin tükendiğine inanılıyordu.

İç Moğolistan Üniversitesi'nde çalışan bitki bilimci Zhao Liqing, türün bu ayın başlarında Chifeng kentine bağlı Gogestai Khan Uul Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki bir hektarlık arazide bulunduğunu söyledi.

Zhao, Çin'deki ekolojik koruma ve tehlike altındaki bitkiler üzerinde yapılacak çalışmalar açısından bu keşfin büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Moğol lalesi, 10-25 santimetre boyunda, oval çiçek soğanı ve sarı çiçek yapraklarına sahip uzun ömürlü bir bitki türü olup Çin'de devlet koruması altında bulunuyor.