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Çin'in İç Moğolistan Bölgesinde Sığır Besiciliği Gelişiyor

Çin'in İç Moğolistan Bölgesinde Sığır Besiciliği Gelişiyor

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TONGLİAO, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Tongliao kentine bağlı Horqin Sol Orta Sancağı'nda bir besi sığırı yetiştirme şirketine ait sığır ahırının havadan çekilen fotoğrafı, 17 Nisan 2023.

TONGLİAO, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Tongliao kentine bağlı Horqin Sol Orta Sancağı'nda bir besi sığırı yetiştirme şirketine ait sığır ahırının havadan çekilen fotoğrafı, 17 Nisan 2023. Ölçeklendirme ve standartlaştırılmış operasyona yönelik çabalar sayesinde Tongliao'daki besi sığırı sektöründe hareketli bir büyüme görüldü. Böylelikle yıllık besi sığırı popülasyonu 3 milyonu aştı. (Fotoğraf: He Shuchen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

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