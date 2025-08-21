Çin'in İç Moğolistan Bölgesinde Şiddetli Yağışlar 5 Can Aldı

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ordos kentinde, pazartesi gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Yerel yetkililer, kayıp bildirilen 3 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiğini, 1'inin kurtarıldığını bildirdi.

HOHHOT, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ordos kentinde pazartesi gününden bu yana birçok ilçe ve kasabayı vuran şiddetli yağışlarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer perşembe günü yaptığı açıklamada, Ordos'un Dalad Sancağı'nda kayıp olarak bildirilen 3 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiğini, 1'inin ise kurtarıldığını açıkladı. Hayatta kalan kişinin durumunun iyi olduğu ve Ordos Merkez Hastanesi'nde gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Salı sabahı erken saatlerde kentin Dongsheng bölgesinde sel sularında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
