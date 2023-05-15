Çin'in İç Moğolistan Bölgesinde Dış Ticaret İlk Dört Ayda Yüzde 45 Büyüdü

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Erenhot Limanı'ndaki yük trenleri, 8 Ocak 2021. (Fotoğraf: Guo Pengjie/Xinhua)

HOHHOT, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, 2023'ün ilk 4 ayında güçlü bir dış ticaret büyümesi kaydetti.

Bölgenin merkezi Hohhot'taki gümrük yetkililerinin verilerine göre, toplam ithalat ve ihracat hacmi Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,1 artışla 60,77 milyar yuana (yaklaşık 8,73 milyar ABD doları) ulaştı.

Verilere göre bölgenin ihracatı yüzde 26,6 artışla 23,38 milyar yuana yükselirken, ithalatı ise yüzde 59,6 artışla 37,39 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Bölgedeki özel işletmelerin dış ticaret hacmi de ilk dört ayda hızlı bir büyüme kaydederek 47,29 milyar yuana ulaştı. Bu değer yıllık yüzde 67,9 artışa işaret ediyor.

Çin ve Moğolistan arasındaki en büyük kara limanı olan Erenhot Limanı, bölgenin dış ticaretine büyük katkı sağladı. 3 Mayıs itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla limandan toplam 1.042 Çin-Avrupa yük treni geçti.