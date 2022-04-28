Çin'in İç Moğolistan Bölgesinde Açelyalar Çiçek Açtı
Xinhua - Güncel
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ZHALANTUN, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Zhalantun şehrindeki açelya çiçeklerinin manzarasının tadını çıkaran insanlar, 27 Nisan 2022. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua)
ZHALANTUN, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Zhalantun şehrindeki açelya çiçeklerinin manzarasının tadını çıkaran insanlar, 27 Nisan 2022. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua)
Xinhua / Güncel