Çin'in İç Kesimlerinde 20 Tarihi Mezar Ortaya Çıkarıldı

CHANGSHA, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in iç kesimlerindeki Hunan eyaleti yetkilileri, eyaletteki arkeologların, çoğu Han Hanedanlığı (MÖ 202 - MS 220) dönemine ait 20 antik mezar keşfettiğini bildirdi.

Kazıya başkanlık eden arkeolog Yuan Wei, mezarların ve içlerinde bulunan 75 parçanın, farklı yerel kültürlere ve toplumlara, aynı zamanda etnik bütünleşmeye ışık tuttuğunu söyledi.

Baojing ilçesindeki Qingshuiping kasabasında gün ışığına çıkarılan eşyalar arasında tören gereçleri, günlük mutfak eşyaları, demir ve bronz eşyalar ile mezara defin sırasında kullanılan diğer el yapımı objeler yer alıyor.

Mezarların Youshui Nehri kıyısına yakın bir yamaçta kümeler halinde ve düzenli bir şekilde dizilmiş olduğunu belirten Yuan, bunlardan 6 numaralı mezarın oval dış çerçeveli dikey bir mağara mezarı olduğunu ve daha çok Youshui Nehri'nin orta ve üst kesimlerinde görülen özel bir forma sahip bulunduğunu aktardı.

Tarihi, Ming ve Qing hanedanlarına (1368-1911) kadar uzanan bir başka mezarın üzerinde ise yığılmış taşlar bulunuyor. Bu, o dönemde Batı Hunan'da yaygın olan farklı bir cenaze töreni geleneği olarak biliniyor.

Yuan, Qingshuiping mezarlarının çoğunlukla küçük ve orta büyüklükteki mezarlardan oluştuğunu ve bunların çoğunun Han Hanedanlığı döneminden kaldığını kaydetti.

"Han Hanedanlığı döneminde burası uzak bir bölgeydi, o zamanlar birçok kültürün kavşağıydı" bilgisini veren Yuan, "Kazı alanındaki eserler, zamanın sosyal düzenini ve yönetimini yansıtıyor ve çok sayıda etnik grubun entegrasyonuna tanıklık ediyor" dedi.