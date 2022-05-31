Çin'in Huzhou Kentinde Ejderha Teknesi Festivali Kutlamaları - Haberler

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Çin'in Huzhou Kentinde Ejderha Teknesi Festivali Kutlamaları

Xinhua - Güncel
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Çin'in Huzhou Kentinde Ejderha Teknesi Festivali Kutlamaları

HUZHOU, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Huzhou kentindeki bir çiftlikte yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlama etkinliklerine katılan çocuklar, 31 Mayıs 2022. Ejderha Teknesi Festivali, bu yıl 3 Haziran'da kutlanacak.

HUZHOU, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Huzhou kentindeki bir çiftlikte yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlama etkinliklerine katılan çocuklar, 31 Mayıs 2022. Ejderha Teknesi Festivali, bu yıl 3 Haziran'da kutlanacak. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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