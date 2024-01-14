Çin'in Hunan eyaletinde Yoğun Kış Balığı Sezonu
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Çin'in iç kesimlerinde bulunan Hunan eyaletine bağlı Nanxian ilçesi, pazar talebini karşılamak amacıyla yoğun kış balığı sezonuna sahne oluyor. İlçede yıllık su ürünleri üretimi 2023 yılında 162.000 ton seviyesine ulaştı.
CHANGSHA, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin'in iç kesimlerinde bulunan Hunan eyaletine bağlı Nanxian ilçesi, pazar talebini karşılamak amacıyla yoğun kış balığı sezonuna sahne oluyor. İlçede yıllık su ürünleri üretimi 2023 yılında 162.000 ton seviyesine ulaştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel