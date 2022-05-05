Çin'in Hunan eyaletinde çöken binada ölenlerin sayısı 26'ya çıktı

Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Çangşa şehrinde çöken 6 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı.

Ülkenin resmi ajansı Şinhua'nın haberine göre, 29 Nisan'da çöken binanın enkazında bir haftadır devam eden kurtarma çalışmalarında şimdiye dek 26 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Dün gece saatlerinde binanın enkazından 132 saat sonra bir kişi kurtarılmıştı. Kurtarılan kadın, enkazdan sağ çıkarılan 10'uncu kişi olmuştu.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu, kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Binanın çökmesinden sorumlu oldukları gerekçesiyle aralarında bina sahibinin de bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Binanın tasarımı ve inşaatından sorumlu 3 kişi ile dördüncü ve altıncı katlar arasındaki misafir evinin imar güvenliğine dair yanlış beyanda bulundukları öne sürülen denetim şirketinden 5 kişi mahkemeye sevk edilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "binadakilerin her ne pahasına olursa olsun kurtarılması" ve "sorumluların bulunup cezalandırılması" talimatını vermişti.