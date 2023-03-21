Çin'in Hunan Eyaletinde Çay Hasadı Turizmle Bütünleşerek Yerel Ekonomiyi Destekliyor
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CHANGNİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changning'e bağlı Tashan kasabasındaki çay üreticileri hasat mevsimde çay yapraklarını toplamak ve işlemekle meşguller.
CHANGNİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changning'e bağlı Tashan kasabasındaki çay üreticileri hasat mevsimde çay yapraklarını toplamak ve işlemekle meşguller. Tashan'daki çay ekim sektörü turizmle bütünleşerek yerel ekonomiyi destekliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel