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Çin'in Hunan Eyaletinde Çay Hasadı Turizmle Bütünleşerek Yerel Ekonomiyi Destekliyor

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Çin'in Hunan Eyaletinde Çay Hasadı Turizmle Bütünleşerek Yerel Ekonomiyi Destekliyor

CHANGNİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changning'e bağlı Tashan kasabasındaki çay üreticileri hasat mevsimde çay yapraklarını toplamak ve işlemekle meşguller.

Çin'in Hunan Eyaletinde Çay Hasadı Turizmle Bütünleşerek Yerel Ekonomiyi DestekliyorHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletinin merkezi Changning'e bağlı Tashan kasabasında çay yapraklarını tavada kurutan çay makineleri görülüyor, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhao Zhongzhi/Xinhua)

CHANGNİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changning'e bağlı Tashan kasabasındaki çay üreticileri hasat mevsimde çay yapraklarını toplamak ve işlemekle meşguller. Tashan'daki çay ekim sektörü turizmle bütünleşerek yerel ekonomiyi destekliyor.

Çin'in Hunan Eyaletinde Çay Hasadı Turizmle Bütünleşerek Yerel Ekonomiyi DestekliyorÇin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletinin merkezi Changning'e bağlı Tashan kasabasında çay yaprakları toplayan köylüler, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhao Zhongzhi/Xinhua)

Çin'in Hunan Eyaletinde Çay Hasadı Turizmle Bütünleşerek Yerel Ekonomiyi DestekliyorHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletinin merkezi Changning'e bağlı Tashan kasabasında çay yapraklarını toplayan çiftçiler görülüyor, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhao Zhongzhi/Xinhua)

Çin'in Hunan Eyaletinde Çay Hasadı Turizmle Bütünleşerek Yerel Ekonomiyi DestekliyorHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletinin merkezi Changning'e bağlı Tashan kasabasında çay yapraklarını toplayan çiftçiler görülüyor, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhao Zhongzhi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 21 Mart Hunan Güncel Haberler

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