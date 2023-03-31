Çin'in Hunan Eyaletinde 75 Milyar Dolarlık Dev Projeler Hayata Geçiyor

CHANGSHA, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaleti Perşembe günü toplam 522,1 milyar yuan (yaklaşık 75,98 milyar ABD doları) yatırımla 1.158 büyük proje başlattı.

CHANGSHA, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hunan eyaleti Perşembe günü toplam 522,1 milyar yuan (yaklaşık 75,98 milyar ABD doları) yatırımla 1.158 büyük proje başlattı.

Yıllık planlanan yatırım tutarı 195,8 milyar yuan olan projeler ağırlıklı olarak gelişmiş imalat, bilimsel ve teknolojik yenilik, modern altyapı ve kamu hizmetlerine odaklanıyor.

Projeler arasında 1 milyar yuanın üzerinde yatırıma sahip 106 proje, eyaletin yatırımlarını genişletmesinde ve yıl boyunca istikrarlı büyümesinde önemli bir rol oynayacak.

Eyaletin yönetim çalışma raporuna göre, Hunan 2023 yılı için gayrisafi yurtiçi hasılasında (GSYİH) yaklaşık yüzde 6,5'lik bir büyüme hedefi belirledi.