Çin'in Hunan Eyaleti Yüksek Kaliteli Kalkınma Konusunda İlerleme Kaydetti - Haberler

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Çin'in Hunan Eyaleti Yüksek Kaliteli Kalkınma Konusunda İlerleme Kaydetti

Çin'in Hunan Eyaleti Yüksek Kaliteli Kalkınma Konusunda İlerleme Kaydetti

CHANGSHA, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da Cuma günü düzenlenen basın toplantısına göre, eyalet son on yıl içinde yüksek kaliteli kalkınmanın gerçekleştirilmesi konusunda ilerleme kaydetti.

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CHANGSHA, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da Cuma günü düzenlenen basın toplantısına göre, eyalet son on yıl içinde yüksek kaliteli kalkınmanın gerçekleştirilmesi konusunda ilerleme kaydetti. Eyaletin 2012 yılında 2,1 trilyon yuan (yaklaşık 312 milyar ABD doları) olan gayrisafi yurtiçi hasılası, 2021'de 4,6 trilyon yuana fırladı. Hunan'da kent merkezlerinde yaşayanların kişi başına düşen geliri, 2012 yılında 21.300 yuanken 2021'de 44.900 yuana çıktı ve ve kırsal kesimlerde yaşayanların kişi başına düşen geliri de aynı dönemde 7.400 yuandan 18.300 yuana yükseldi. Öte yandan, Hunan'da yoksulluk çeken 6,82 milyon kayıtlı hane de bu dönemde yoksulluktan kurtuldu. Basın toplantısında verilen bilgilere göre Hunan, ormanlık alanlarının 2021'de yüzde 59,97'ye ulaşmasıyla birlikte ekosistemin kalitesi ve istikrarını iyileştirme konusunda da ilerleme kaydetti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Changsha Hunan Güncel Haberler

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