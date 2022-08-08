Çin'in Hunan Eyaleti, Afrika Ülkeleriyle Yerel Para Üzerinden Ticaret Konusunu Araştırıyor - Haberler

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Çin'in Hunan Eyaleti, Afrika Ülkeleriyle Yerel Para Üzerinden Ticaret Konusunu Araştırıyor

Çin'in Hunan Eyaleti, Afrika Ülkeleriyle Yerel Para Üzerinden Ticaret Konusunu Araştırıyor

CHANGSHA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in iç kesimlerinde bulunan Hunan eyaletinin ticaret departmanı, Hunan'ın Afrika ülkelerinin döviz sıkıntısı yüzünden sınır ötesi ödemelerde yaşadıkları baskıyı azaltmalarına yardımcı olmak için yerel para birimiyle ödeme denemeleri yaptığını söyledi.

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CHANGSHA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in iç kesimlerinde bulunan Hunan eyaletinin ticaret departmanı, Hunan'ın Afrika ülkelerinin döviz sıkıntısı yüzünden sınır ötesi ödemelerde yaşadıkları baskıyı azaltmalarına yardımcı olmak için yerel para birimiyle ödeme denemeleri yaptığını söyledi. Hunan, 2021'den bu yana dört Afrika ülkesiyle 12 düşük meblağlı takas anlaşması yaptı. Eyalet gümrüğü, döviz ve vergi departmanları başarıyla gerçekleştirilen bu işlemlere dayanarak Afrika ülkeleriyle yerel para üzerinden ödeme yapılmasına ilişkin pilot bir plan önerisinde bulundu. Hunan eyaleti ticaret departmanında bir yetkili olan Yang Yi, "Yeni ödeme şeklinin Çin'in Afrika ürünleri ithalatını artıracağını ve Çinli firmaları Afrikalı firmalarla iş yapmaya teşvik edeceğini umuyoruz" dedi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Afrika Hunan Güncel Haberler

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