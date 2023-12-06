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Çin'in Hubei Eyaletindeki Çay Tarlası Turistlerin İlgi Odağı Oldu

6 Aralık 2023 16:08 Son Güncelleme: 16:10 Abone Ol

HEFENG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin'in iç kesimlerindeki Hubei eyaletinde yer alan Enshi Tujia ve Miao Özerk İli'nin Hefeng ilçesine bağlı Zouma kasabasında bulunan bir çay tarlasını ziyaret eden turistler, 6 Aralık 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)