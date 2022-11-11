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Çin'in Hubei Eyaleti'nin Dış Ticareti İlk 10 Ayda Yüzde 18,5 Artış Kaydetti

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Çin'in Hubei Eyaleti'nin Dış Ticareti İlk 10 Ayda Yüzde 18,5 Artış Kaydetti

WUHAN, 11 Kasım (Xinhua) -- Yerel gümrüklere göre, Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei Eyaleti'nin dış ticareti, 2022'nin ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında artarak 513,66 milyar yuana (yaklaşık 71,43 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin'in Hubei Eyaleti'nin Dış Ticareti İlk 10 Ayda Yüzde 18,5 Artış KaydettiÇin'in orta kesiminde yer alan Hubei Eyaleti'nin Wuhan şehrindeki Çin Demiryolu Intermodal'ın Wuhan terminalinden Almanya'nın Duisburg kentine gitmek üzere hareket eden bir Çin-Avrupa yük treni, 28 Mart 2020. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/ Xinhua)

WUHAN, 11 Kasım (Xinhua) -- Yerel gümrüklere göre, Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei Eyaleti'nin dış ticareti, 2022'nin ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında artarak 513,66 milyar yuana (yaklaşık 71,43 milyar ABD doları) ulaştı.

Wuhan Gümrüklerinden alınan veriler, Ocak-Ekim döneminde eyaletin ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artışla 348,06 milyar yuana, ithalatının ise yüzde 6 artışla 165,6 milyar yuana çıktığını gösterdi.

Eyaletin özel sektörünün katkıda bulunduğu dış ticaret değeri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artışla 321,38 milyar yuana ulaştı ve eyalet toplamının yüzde 62,6'sını oluşturdu.

Hubei'nin en büyük ticaret ortağı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile ticareti, yılın ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,1 artışla 79,38 milyar yuanı aştı.

Eyaletin Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık üyeleriyle ticareti bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 oranında yükselirken, Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerle olan ticareti bu dönemde yüzde 36,7 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Wuhan Hubei Güncel Haberler

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