Çin'in Hubei Eyaleti ile İskandinav Ülkeleri Daha Yakın Ekonomik İlişkiler Peşinde

WUHAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaleti ile 2022 Çin-İskandinav Ekonomik ve Ticari İşbirliği Forumu ve Fortune 500 Diyaloğu, Salı günü eyaletin merkezi Wuhan'da başladı.

WUHAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaleti ile 2022 Çin-İskandinav Ekonomik ve Ticari İşbirliği Forumu ve Fortune 500 Diyaloğu, Salı günü eyaletin merkezi Wuhan'da başladı. Forum, Hubei, İskandinav ülkeleri ve Fortune 500 şirketleri arasındaki işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.

Çarşamba günü sona erecek etkinliğin açılış töreninde, 75,3 milyar yuan (yaklaşık 10,5 milyar ABD doları) değerinde, üst düzey teknoloji ekipman üretimi, bilgi teknolojisi ve yeni enerji gibi alanları kapsayan 24 önemli işbirliği projesi imzalandı.

Çin Uluslararası Çok Uluslu Şirketleri Teşvik Konseyi Başkanı Yardımcısı Zhang Xiaoyu açılış töreninde yaptığı konuşmada, İskandinav ülkelerinin rekabetçi ve yenilikçi işletmelerle son derece açık ekonomilere sahip olduğunu söyledi.

Zhang, Çin ve İskandinav işletmeleri arasındaki işbirliği ve etkileşimin hızlandırılması çağrısında bulunarak, bunun Çin'in dışa açılımı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

İzlanda'nın Beijing Büyükelçisi Thorir Ibsen de Çin ve İzlanda arasındaki ekonomik işbirliğinin ilerlemesi yönündeki beklentilerini dile getirerek, ticari temasların ülkeler arasındaki iletişimin geliştirilmesinde hayati rol oynadığını kaydetti.

Ibsen, Çin'in orta kesiminde yer alan ekonomik açıdan güçlü bir eyalet olarak Hubei'nin, İzlanda'ya Çin'de ticari faaliyet ve işbirliği imkanı sağladığını belirtti.

Büyükelçi, etkinliğin Hubei ile İzlanda arasındaki işbirliğini gelecekte daha da ilerletmesi temennisinde bulundu.