Çin'in Hongjiannao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Bir Kuş Adası SHENMU, 24 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin Shenmu kentindeki Hongjiannao Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki kuş adasının şafak manzarası görülüyor, 23 Haziran 2022. 10. SHENMU, 24 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin Shenmu kentindeki Hongjiannao Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki kuş adasının şafak manzarası görülüyor, 23 Haziran 2022. 10.000'den fazla Orta Asya martısı yavrusu Hongjiannao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yüzme, yem arama ve uçma gibi hayatta kalma becerilerini öğreniyor. Orta Asya martıları, Çin'de birinci sınıf devlet koruması altında bulunuyor. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Orta Asya Güncel Haberler

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