Çin'in Hongjiannao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Bir Kuş Adası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Hongjiannao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Bir Kuş Adası

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'in Hongjiannao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Bir Kuş Adası

SHENMU, 24 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin Shenmu kentindeki Hongjiannao Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki kuş adasının şafak manzarası görülüyor, 23 Haziran 2022. 10.

SHENMU, 24 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin Shenmu kentindeki Hongjiannao Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki kuş adasının şafak manzarası görülüyor, 23 Haziran 2022. 10.000'den fazla Orta Asya martısı yavrusu Hongjiannao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yüzme, yem arama ve uçma gibi hayatta kalma becerilerini öğreniyor. Orta Asya martıları, Çin'de birinci sınıf devlet koruması altında bulunuyor. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Orta Asya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title