Çin'in Hizmet Ticaretinde Büyüme: Seyahat Hizmetlerinde Büyük Artış

Çin'in Hizmet Ticaretinde Büyüme: Seyahat Hizmetlerinde Büyük Artış
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Çin'in hizmet ticareti, 2025'in ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artış göstererek toplamda 2,63 trilyon yuana ulaştı. Seyahat hizmetleri ticareti ise yüzde 14,7 artışla 756,78 milyar yuana yükseldi.

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in hizmet ticareti, 2025'in ilk 4 ayında seyahat hizmetleri ticaretindeki büyük artış da dahil olmak hızlı büyüme sergiledi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre ülkenin hizmet ticareti, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artışla toplamda 2,63 trilyon yuana (yaklaşık 366,1 milyar ABD doları) ulaştı.

Hizmet ihracatı bir yıl öncesine göre yüzde 14,6 artışla 1,13 trilyon yuana çıkarken, hizmet ithalatı yüzde 3,9 artışla 1,5 trilyon yuana yükseldi ve 375,02 milyar yuanlık bir açık ortaya çıktı.

Verilere göre seyahat hizmetleri ticareti hızlı büyüme ivmesini sürdürerek geçen yıla göre yüzde 14,7 artışla 756,78 milyar yuana yükseldi.

Bilgi yoğun hizmet ticareti ise geçen yıla göre yüzde 5,5 artışla yaklaşık 1,02 trilyon yuana ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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