Çin'in Hizmet Ticaretinde Büyüme: 2025 İlk 7 Aylık Rapor

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in hizmet ticareti, 2025 yılının ilk 7 ayında güçlü bir büyüme sergiledi. Özellikle seyahatle ilgili hizmetlerin ticaretinde keskin bir artış görüldü.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre hizmet ticareti hacmi söz konusu dönemde geçen yıla göre yüzde 8,2 artışla 4,58 trilyon yuana (yaklaşık 644,2 milyar ABD doları) yükseldi.

Hizmet ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 artarak yaklaşık 2 trilyon yuana ulaşırken, hizmet ithalatı yüzde 3,3 artışla 2,58 trilyon yuana çıktı. Böylelikle 581,56 milyar yuan tutarında bir açık oluştu.

Güçlü büyüme ivmesini sürdüren seyahat hizmetleri ticareti geçen yıla göre yüzde 10,4 artışla 1,26 trilyon yuana ulaştı. Özellikle seyahat hizmetleri ihracatın yüzde 62,9 artış görüldü.

Bilgi yoğun hizmet ticareti ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artışla 1,77 trilyon yuanın üzerine çıktı.