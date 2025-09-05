Haberler

Çin'in Hizmet Ticaretinde Büyüme: 2025 İlk 7 Aylık Rapor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in hizmet ticareti, 2025 yılının ilk 7 ayında güçlü bir büyüme gösterdi. Hizmet hacmi %8,2 artarak 4,58 trilyon yuana ulaştı. Seyahat hizmetleri ticaretinde ise %10,4'lük bir artış kaydedildi.

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in hizmet ticareti, 2025 yılının ilk 7 ayında güçlü bir büyüme sergiledi. Özellikle seyahatle ilgili hizmetlerin ticaretinde keskin bir artış görüldü.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre hizmet ticareti hacmi söz konusu dönemde geçen yıla göre yüzde 8,2 artışla 4,58 trilyon yuana (yaklaşık 644,2 milyar ABD doları) yükseldi.

Hizmet ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 artarak yaklaşık 2 trilyon yuana ulaşırken, hizmet ithalatı yüzde 3,3 artışla 2,58 trilyon yuana çıktı. Böylelikle 581,56 milyar yuan tutarında bir açık oluştu.

Güçlü büyüme ivmesini sürdüren seyahat hizmetleri ticareti geçen yıla göre yüzde 10,4 artışla 1,26 trilyon yuana ulaştı. Özellikle seyahat hizmetleri ihracatın yüzde 62,9 artış görüldü.

Bilgi yoğun hizmet ticareti ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artışla 1,77 trilyon yuanın üzerine çıktı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Tüm futbolcular yere yattı! Yeşil sahalarda panik anları

Yeşil sahalarda panik anları! Hepsi yere yattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.