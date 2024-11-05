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Çin'in Hizmet Ticareti Yüzde 14,5 Büyüdü

Çin'in Hizmet Ticareti Yüzde 14,5 Büyüdü
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Haberler
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Çin'in hizmet ticareti, seyahatle ilgili hizmetlerin ticaretinde yaşanan büyük artışla birlikte yılın ilk üç çeyreğinde yaklaşık 5,52 trilyon yuan olarak gerçekleşti. Hizmet ihracatı ve ithalatı da önemli artışlar gösterdi.

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in hizmet ticareti, seyahatle ilgili hizmetlerin ticaretindeki dikkat çekici artışla beraber yılın ilk üç çeyreğinde hızlı büyüme kaydetti.

Ticaret Bakanlığı'nın Salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin hizmet ticareti Ocak-Eylül döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla yaklaşık 5,52 trilyon yuan (yaklaşık 777,29 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Hizmet ihracatı yüzde 15,3 artışla 2,27 trilyon yuanı aşarken, hizmet ithalatı yüzde 14 artışla 3,24 trilyon yuanın üzerine çıktı. Verilere göre 971.46 milyar yuan açık oluştu.

Seyahatle ilgili hizmet ticareti büyük bir sıçrama yaparak yüzde 42,8 artışla 1,5 trilyon yuanı aşarken, bilgi yoğun hizmet ticareti ise yüzde 5,3 artışla 2,13 trilyon yuana yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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