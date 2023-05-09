Çin'in Hizmet Ticareti İlk Çeyrekte Yüzde 8,7 Büyüdü

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in hizmet ticareti ilk çeyrekte sağlam bir büyüme ivmesi yakaladı ve seyahat hizmetlerinde gözle görülür bir iyileşme kaydetti.

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in hizmet ticareti ilk çeyrekte sağlam bir büyüme ivmesi yakaladı ve seyahat hizmetlerinde gözle görülür bir iyileşme kaydetti.

Çin Ticaret Bakanlığının Salı günü açıkladığı verilere göre ülkenin hizmet ticareti 2023'ün ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artışla 1,58 trilyon yuan (yaklaşık 228,14 milyar ABD doları) oldu.

Çin'in hizmet ithalatı ilk çeyrekte bir yıl öncesine göre yüzde 21,6 artışla 903,5 milyar yuanın üzerinde gerçekleşirken, hizmet ihracatı ise yine aynı dönemde yüzde 4,7 düşüşle 680,51 milyar yuana geriledi ve bu da 222,99 milyar yuanlık açık oluşturdu.

Seyahat sektöründeki ticaretin bir önceki yıla göre yüzde 56,6 artarak yaklaşık 337,63 milyar yuana ulaşmasıyla seyahat hizmetleri ilk çeyrekte kayda değer bir toparlanma kaydetti.

Verilere göre bilgi yoğun hizmet ticareti ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artışla yaklaşık 694,7 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Veriler ayrıca bilgi yoğun hizmet ihracatının, sigorta hizmetlerindeki hızlı büyümenin etkisiyle yüzde 18,7 artarak 415,57 milyar yuana yükseldiğini gösterdi.