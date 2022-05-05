Çin'in Hizmet Ticareti İlk Çeyrekte Yüzde 25,8 Arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Hizmet Ticareti İlk Çeyrekte Yüzde 25,8 Arttı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'in Hizmet Ticareti İlk Çeyrekte Yüzde 25,8 Arttı

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı veriler, Çin'in hizmet ticareti değerinin 2022'nin ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25,8 arttığını gösterdi.

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı veriler, Çin'in hizmet ticareti değerinin 2022'nin ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25,8 arttığını gösterdi. Veriye göre, toplam ticaret değeri, 1,46 trilyon yuan (yaklaşık 221,86 milyar ABD doları) oldu. Hizmet ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 30,8 genişleyerek 713,98 milyar yuan olurken, hizmet ithalatı da yüzde 21,3 arttı ve 743,01 milyar yuana ulaştı.

Xinhua / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title