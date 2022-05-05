Çin'in Hizmet Ticareti İlk Çeyrekte Yüzde 25,8 Arttı

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı veriler, Çin'in hizmet ticareti değerinin 2022'nin ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25,8 arttığını gösterdi. Veriye göre, toplam ticaret değeri, 1,46 trilyon yuan (yaklaşık 221,86 milyar ABD doları) oldu. Hizmet ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 30,8 genişleyerek 713,98 milyar yuan olurken, hizmet ithalatı da yüzde 21,3 arttı ve 743,01 milyar yuana ulaştı.

Xinhua / Güncel