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Çin'in Hizmet Ticareti İlk 10 Ayda Yüzde 17,2 Arttı

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Çin'in Hizmet Ticareti İlk 10 Ayda Yüzde 17,2 Arttı

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü yayınladığı verilere göre, ülkenin hizmet ticareti 2022'nin ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 arttı.

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'nın Perşembe günü yayınladığı verilere göre, ülkenin hizmet ticareti 2022'nin ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 arttı.

Verilere göre, toplam ticaret değeri yaklaşık 4,92 trilyon yuan (yaklaşık 690,77 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Hizmet ihracatı yıllık yüzde 18,1 artışla 2,36 trilyon yuana yükseldi. Hizmet ithalatı bir yıl öncesine göre yüzde 16,4 artışla 2,56 trilyon yuanı aştı.

Veriler, bilgi yoğun hizmet ticaretinin yıllık yüzde 10,3 artışla yaklaşık 2,05 trilyon yuan olduğunu gösterdi.

Bilgi yoğun hizmet ihracatı yüzde 14,3 artarak yaklaşık 1,15 trilyon yuana ulaştı. Fikri mülkiyet telif hakları ile bilgi işlem ve bilgi hizmetleri gibi kategoriler bu alana öncülük etti.

Seyahat sektöründeki ticaret bir önceki yıla göre yüzde 9,1 artarak 689 milyar yuana çıkarken seyahat hizmetleri bu dönemde toparlanmaya devam etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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