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Çin'in Hizmet Ticareti Açığı Ağustos'ta Daraldı

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Çin'in Hizmet Ticareti Açığı Ağustos'ta Daraldı

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü paylaşılan resmi veriler, ülkenin hizmet ticareti açığının Ağustos'ta daraldığını gösterdi.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü paylaşılan resmi veriler, ülkenin hizmet ticareti açığının Ağustos'ta daraldığını gösterdi. Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin verdiği bilgiye göre, hizmet ihracatı geçen ay 222,7 milyar yuan (yaklaşık 31,37 milyar ABD doları) olurken, hizmet ithalatı da 278,5 milyar yuan olarak gerçekleşti. Bu sayılarla birlikte 55,8 milyar yuanlık hizmet ticareti açığı Haziran'daki 60,4 milyar yuanlık açığın altında seyretti. Ayrıntılara bakıldığında taşımacılık hizmetleri, 190,5 milyar yuanlık ticaret hacmiyle hizmetler ticaretinin en büyük katılımcısı oldu. Ülkenin mal ve hizmetler ticareti Ağustos'ta bir yıl öncesine göre yüzde dokuz artarak 4,03 trilyon yuana yaklaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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